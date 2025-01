Russland mener sabotasjeanklager er påskudd for å hindre oljeeksport

Påstandene blir framsatt for å hindre russisk oljeeksport sjøveien, sier talsperson for Russland utenriksdepartement, Maria Zakharova, ifølge Reuters.

Hun mener at Nato bruker «myter» for å kunne øke tilstedeværelsen sin i Østersjøen.

– Den egentlige hensikten med alt dette er å begrense russisk oljeeksport ved å bruke alle nødvendige midler, og å skape forutsetninger for innføring av vilkårlige restriksjoner på internasjonal skipsfart i Østersjøen, sier hun.

Finsk politi beslagla i desember et skip som fraktet russisk olje på grunn av mistanke om at fartøyet hadde sabotert undersjøiske kabler. Nato har i etterkant varslet et nytt oppdrag i Østersjøen.