Höegh Autoliners har sikret seg to lange kontrakter med to store internasjonale bilprodusenter for frakt av biler langs to av sine nøkkelruter, går det frem av en børsmelding fredag.

Den ene kontrakten varer til april 2029, mens den andre går over to år med opsjon på ytterligere to år.

Begge kontraktene er inngått på gjeldende markedsnivåer, og påbegynnes i januar og mai.

– Kontraktene representerer nok en viktig milepæl på veien mot å bygge et solid ordrereserve, sier toppsjef Andreas Enger i en kommentar. Han trekker frem at motpartene har vært gode kunder av selskapet lenge.

Øker visibilitet

Höegh Autoliners understreker at fredagens melding inngår i en ny innsats for å øke visibiliteten ved å komme med månedlige flåteoppdateringer og informere om nye kontrakter som beløper seg til over 100 millioner dollar.

Bilskipsrederiet opplyste i sin desember-oppdatering tidligere denne uken at aktivitetsnivået var høyt, men at ratene var noe lavere sammenlignet med de foregående månedene.

– Vi dro nytte av å ha to av nybyggene «Höegh Aurora» og «Höegh Borealis» i drift. «Höegh Australis» og «Höegh Sunlight» ble levert fra verftet sent i desember og vil bidra til økt kapasitet fra januar 2025, sa Enger.

Kutter utslipp

Nybyggene inngår i et investeringsprogram som omfatter bygging av 12 skip i den såkalte «Aurora»-klassen. De åtte neste vil komme inn i flåten i løpet av de neste 2-3 årene.

«Höegh Aurora» var det første av skipene som kan operere på ammoniakk produsert uten utslipp, noe som vil kutte CO2-utslippet pr. transportert bil med nesten 60 prosent fra dagens bransjesnitt.

– Dette er et syvmilssteg mot vårt mål om netto nullutslipp innen 2040, sa toppsjefen til Finansavisen etter fremleggelsen av andrekvartalstallene i august.

Solide utbytter

For en drøy måned siden annonserte selskapet et utbytte på 14,26 kroner pr. aksje for tredje kvartal, noe som tilsvarer solide 2,7 milliarder kroner. Dermed har rederiet pumpet ut utbytter for omtrent 12 milliarder kroner til eierne, med Høegh-familien i spissen, siden september 2022.

Enger poengterte overfor Finansavisen i august at rederiet dreier mer av kapasiteten fra spot-laster til lange kontrakter.

– Vi inngår nye og forlenger eksisterende kontrakter og skaper en plattform for en god inntjening i flere år fremover, uttalte han.