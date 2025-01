Etter en begredelig høst fikk investorene i Frontline endelig noe å glede seg over.

Først kom meldingen om at Shandong Port Group, SPG, ikke lenger tar imot skip som er under amerikanske sanksjoner. Det statlige selskapet betjener en rekke teapot refineries, som er små, selvstendige raffinerier som er svært prissensitive, og som har rykte på seg for å se gjennom fingrene med at råoljen de ofte kjøper er sanksjonert, og kommer fra Iran, Venezuela og Russland. Ifølge Reuters kan SPG knyttes til import av hele 1,74 millioner fat olje om dagen.

Noen dager senere presenterte det amerikanske finansdepartementet omfattende sanksjoner mot Russlands energisektor, inkludert hele 183 skip som antas å være en del av skyggeflåten.

Som følge av nyhetene steg ratene for moderne VLCCer fra rundt 27.000 dollar dagen til over 42.000 dollar dagen i løpet av bare en ukes tid, ifølge rapporter fra Clarksons. Aksjekursen til Frontline steg hele 30 prosent i løpet av samme periode.

Hvorvidt sanksjonene mot Russland lykkes, er imidlertid et åpent spørsmål. En anonym trader som handler russisk olje, uttalte nemlig nylig til Reuters:

Jeg antar at selskapene finner en vei ut av situasjonen innen tre til seks måneder, men de kortsiktige utsiktene gir grunnlag for bekymring. Anonym oljetrader til Reuters

– Jeg antar at selskapene finner en vei ut av situasjonen innen tre til seks måneder, men de kortsiktige utsiktene gir grunnlag for bekymring.

Oljeinntektene skal strupes

Det overordnede målet med sanksjonene mot Russland er å redusere landets olje- og gassinntekter, og dermed gjøre det vanskeligere for Russland å finansiere krigen i Ukraina. Sanksjonene skal fases inn, og være fullt implementert 12. mars.

De nye sanksjonene favner vidt, og rettes bl.a. mot oljeprodusentene Gazprom Neft og Surgutneftegas, flere oljeserviceselskaper, tradingselskaper, det store statlige shippingselskapet Sovcomflot, et par russiske forsikringsselskaper, flere enkeltpersoner samt hele 183 skip. Flesteparten av skipene er produkt- og råoljetankskip, men noen få LNG-skip har også funnet veien inn på listen.

Allerede for et par år siden forsøkte G7-landene å begrense Russlands oljeinntekter ved å sette en makspris på 60 dollar pr. fat for russisk olje. Reglene som ble innført, gjorde det ulovlig å bistå med tjenester som forsikring, finansiering og befraktning hvis gjeldende russiske oljelast var blitt solgt for mer enn 60 dollar fatet. Tankegangen var at denne prisen ville være tilstrekkelig høy til at Russland ville fortsette å eksportere olje – verden trenger jo olje - samtidig som inntektene til Russland ble begrenset av taket. Det tok imidlertid ikke lang tid før Russland fant snedige måter å omgå sanksjonene på, og G7-landene var dermed like langt.