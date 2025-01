Finansavisen har tidligere skrevet at prisen på nybyggene trolig ligger i overkant av 26 millioner euro pr. stykk, tilsvarende cirka 310 millioner kroner basert på dagens vekslingskurs.

Dagbøter

– Så store forsinkelser som det her er snakk om utløser vel dagbøter som verftet må betale?

– Vi har en standard skipsbyggingskontrakt som blant annet regulerer hva som skal skje når det oppstår betydelige forsinkelser med ferdigstillelsen. Ut over det har vi ingen kommentarer, sier Bjelland.

Skipene som ble bestilt i Tyrkia i 2022 skal leveres med moderne såkalte multifuel-motorer for fremdrift, optimalt utformede skrog og tilrettelegges for batteri og landstrøm med muligheter for å kunne gjennomføre havneopphold helt utslippsfritt.

På miljøsiden har Utkilen besluttet å fase inn nullutslippsteknologi ombord i alle nybygg etter 2030. For eksisterende skip skal miljøpåvirkningen reduseres år for år frem mot dette målet og endelig karbonnøytralitet innen 2050.

Halvparten av kjerneflåten vil kunne drives på LNG og biogass når nybyggene er levert.

Rekord i 2023

Et knallsterkt fraktmarked og store salgsgevinster ga tidenes beste resultat for Utkilen i 2023.

Rederiet solgte seg helt ut av deepsea-segmentet, og bokførte gevinster på over 350 millioner kroner i forbindelse med dette. Årsresultatet endte på over 700 millioner kroner.

I eierselskapet Utkilen Holding sitter skipsreder Ove I. Utkilen indirekte på de to bestemmende A-aksjene gjennom AUT Holding og COU Holding, mens eierskapet forøvrig er delt på sønnene Carl Ove og Anders Utkilen, med 49,9 prosent hver. De er tredje- og fjerdegenerasjons eiere i rederiet.

Utkilen er fullintegrert og tar selv hånd om befraktning, operasjon, teknisk drift og bemanning i tillegg til rene administrative funksjoner.

Rederiet har rundt 500 ansatte, hvorav 450 seilende og 50 landansatte.

