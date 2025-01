DOF Group: Må korrigere regnskapet

Det kommer frem i en børsmelding fra Finanstilsynet at Dof må rette opp i årsregnskapet for 2022 og 2023 knyttet til de bokførte skipsverdiene. Endringen vil bli gjort i fjerdekvartalsrapporten for 2024, og de bokførte skipsverdiene må skrives opp med 266 millioner kroner.

DOF-aksjen har vært en svært god reise for investorene siden børsnoteringen i juli 202. Med en noteringskurs på 28 kroner aksjen har den på drøyt 1,5 år utviklet seg svimlende 230 prosent til dagens sluttkurs på 93,75 kroner per aksje.