Skipsreder John Fredriksen har tapt en nesten ti år lang rettssak mot tidligere toppledere i oljehandelsselskapet Arcadia Group etter at en britisk dommer avviste påstander om omfattende svindel, melder Bloomberg.

Arcadia — som ble kjøpt opp av Fredriksen i 2006 — saksøkte sin tidligere adm. direktør Peter Bosworth og finansdirektør Colin Hurley i februar 2015 for det selskapet hevdet var tap på rundt 300 millioner dollar. Dette skulle være forårsaket av at de to flyttet profitt fra oljehandel til selskaper de selv kontrollerte.

Selskapet, som senere fikk navnet Alta Trading, avviklet virksomheten sin i 2022.

En britisk dommer avviste kravet onsdag og avgjorde at Bosworth skal tilkjennes 9,26 millioner dollar i utestående bonuser pluss renter, og at Hurley skal motta 3 millioner dollar pluss renter.

«Uvillig til å revurdere»

«Fredriksen ga meg inntrykk av å være en person som hadde overbevist seg selv om at han hadde blitt utsatt for svindel, og som var uvillig til å revurdere denne oppfatningen, selv når fakta tydet på noe annet», skriver dommer Andrew Henshaw i kjennelsen.

Bosworth og Hurley satt ifølge Kapital i sentrale roller i Arcadia-systemet allerede da Fredriksens via sitt selskap Farahead Holdings kom inn på eiersiden for 19 år siden.

Dokumentasjon fra tidligere rettsrunder, innhentet av journalistnettverket Finance Uncovered, viser at forhandlingene om oppkjøpet ble ledet av Tor Olav Trøim og Fredriksen selv på den ene siden, med Bosworth og Hurley på den andre.

I en gjennomgåelse av saken i 2021 skrev Kapital at Fredriksen mente Arcadia-toppene hadde «skummet fløten» ved hjelp av en separat selskapsstruktur.

Det ble vist til et nettverk av skyggeselskaper rundt omkring i verden – i noen tilfeller med Arcadia-navnet, men utenfor Arcadia-konsernet – som skulle ha blitt kontrollert av Bosworth og Hurley.

De tidligere Arcadia-sjefene har hele tiden avvist anklagene og bestridt det anslåtte tapet, som de mener ikke tok hensyn til finansielle sikringsmekanismer selskapet hadde benyttet seg av.

