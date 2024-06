Laksegiganten anker ikke lakseskatt-avgjørelse

Hordaland tingrett har avvist oppdrettsselskapet Mowis søksmål mot staten der de har anført at lakseskatten bryter med Grunnloven og EØS-reglene.

Domstolen er enig i statens argument om at Mowi ikke kan gå til søksmål etter et vedtak i Stortinget, men at det må vente til de har et konkret skattevedtak å klage på, skrev NRK i april.

Selskapet har valgt å ikke anke saken til lagmannsretten.

Søksmålet dreide seg i all hovedsak om at Mowi mener bunnfradraget i lakseskatten på 70 millioner kroner er diskriminerende og i strid med EØS-reglene.

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland skriver i en tekstmelding til E24 at saken i tingretten var av ren prosessuell karakter om når de kan få prøvd saken om lovligheten av bunnfradraget i den nye grunnrentemodellen.

– Vi har valgt å ikke anke tingrettens beslutning da det i praksis ikke vil foreligge noen beslutning fra lagmannsretten før et ligningsvedtak foreligger og vi uansett kan gå videre med søksmålet. Så dette endrer ingenting, skriver Hjetland.

(NTB)