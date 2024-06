Laksegigant mangler rundt 100 ansatte

– Vi har over lengre tid stått i en form for spagat hvor vi mangler folk. For tiden mangler vi rundt 100 ansatte her på Frøya, sier konserndirektør i salg og industri i laksegiganten Salmar, Simon Søbstad, til Intrafish.

Til tross for mange søkere, er utfordringen å holde på de ansatte, ifølge direktøren. I fjor sluttet rundt 200 av de omkring 750 som jobber ved anlegget på Frøya.

– Vi har avslutningssamtale med alle som slutter. De er stort sett fornøyde med jobben, men folk vil jo ha mer enn en jobb. Frøya er en liten øy i havgapet, så for en som for eksempel kommer fra en storby i Portugal, kan overgangen bli stor. Det er en totalitet, sier Søbstad.

Søbstad mener også den svake kronen gjør det vanskelig.

– Jeg skjønner godt at det kan være mer attraktivt med en industrijobb i Tyskland, noen times kjøring fra familien, og med tilsvarende lønn som i Norge, men i euro, sier Søbstad.

