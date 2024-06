Nye kvoteråd for Barentshavet – laveste kvote for torsk og hyse siden 2003

Kvoterådene gjelder for skrei (torsk), hyse, blåkveite og uer, og ble lagt fram av den norsk-russiske forskergruppen for fiskebestander i Barentshavet ved Havforskningsinstituttet i Tromsø fredag.

For torsk fastsettes kvoterådet til 311.587 tonn – ned med 31 prosent fra årets kvote og råd. Også for hyse reduseres kvoterådet betraktelig. 106.912 tonn er en reduksjon på 24 prosent fra årets kvote og med 16 prosent fra kvoteråd i 2024.

For torsk foreslås det laveste fangstnivået siden 1991. Kvoterådet er samtidig det laveste for både torsk og hyse siden 2003.

Redusert gytebestand

– Gytebestanden for skrei er nedjustert og vil komme under føre-var-nivået i 2025. Derfor går også kvoterådet så mye ned, sier forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet.

Kvoterådet for skrei har blitt nedjustert med 20 prosent de siste tre årene, noe som henger med at gytebestanden for torsk har gått ned siden toppåret 2013. De svakeste årsklassene er 2019 og 2020 – som for alvor kommer inn i fisket neste år, derav reduseringen.

Framover ser det imidlertid noe lysere ut. Gytebestanden fra og med 2021 viser en positiv utvikling, spesielt for hyse, der forsker Bogstad venter en oppjustering for 2026.

Bedring på gang også for uer og kveite

For snabeluer og blåkveite gis det toårige kvoteråd siden det dreier seg om langlivede bestander.

For snabeluer er reduksjonen på 4 prosent med kvoteråd på 67.191 tonn for 2025 og 67.191 tonn for 2026.

For blåkveite er kvoterådet på 12.431 tonn i 2025 og 14.891 tonn for 2026 en kraftig reduksjon på henholdsvis 42 prosent fra kvote og 20 prosent for rådene som gjelder for 2024.

– Ny rekruttering er på vei inn i fisket, men det vil ta noen år før denne bidrar til gytebestanden for hunnfisk, sier Bogstad.