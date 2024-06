Norge har signert frihandelsavtale med Chile

Avtalen innebærer endringer i den eksisterende avtalen fra 2003 og moderniserer blant annet handelen med varer og tjenester, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Avtalen inneholder et kapittel om digital handel og, for første gang i Eftas historie, et kapittel om små og mellomstore bedrifter.

Hovedmålsettingene for avtalen er å stimulere til økt samhandel og samarbeid mellom Chile og Efta-statene.

– Chile er et av de viktigste markedene for norske vaksiner til havbruksnæringen. Den nye avtalen gir tollfrihet for norske fiskevaksiner som vil komme flere aktører til gode, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

I 2022 var den totale handelen mellom Norge og Chile på rundt 436 millioner euro.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) beskriver Chile som en viktig handelspartner for Norge, spesielt innenfor fiskeri, oppdrett, maritim transport og fornybar energi.

– Den nye avtalen vil styrke norske bedrifters konkurransekraft på det chilenske markedet og åpner nye muligheter for norsk næringsliv, sier Myrseth.