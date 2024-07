Villaks-Norge – verst i verden

Debattinnlegg: Pål Klouman, styreleder i Norsk villaksbevaring

Miljønasjonen Norge har hovedansvaret for en art: Villaks. Byråkratiet har feilet i tiår etter tiår. Staten innførte parasitten gyrodactylus, som har kostet milliardbeløp. Stoppet drivgarnsfisket for sent. Trakk seg fra oppkjøpsavtaler med Færøyene. Tillot sjøfiske som stengte storlaksparadiset Vosso og ødela stammen etter stenging i 19 år. Krokgarnfisket nordpå fikk fortsette i 20 år for lenge.

Lakselus- og genskader er blitt normalen på grunn av oppdrettsindustrien. De som ønsker lukkede anlegg hindres. Det er flere tiår siden elveeiere og sportsfiskere måtte inngå avtaler med sjøfiskere for å få mer gytelaks til elvene, for å hindre fredning, først i Nordfjord så i Trøndelag. 30 år senere tillater Miljødirektoratet at den viktigste storlaksen drepes i sjøfisket utenfor Namsen og Alta. Spådom: Om 10 år er også Alta stengt. Tana, det største laksevassdraget i Europa, er stengt. Lærdalselva, viktigst på Vestlandet, er stengt. Skal denne utryddelsespolitikken få fortsette, eller finnes det politikere i posisjon som vil gripe inn og ikke bare prater?

I mange elver er det for sent. Finansavisen 25. juni beskriver hvordan elveeierne taper millioner i inntekter, men det største verditapet knytter seg til reduksjonen i eiendomsverdi. Dette nevnes aldri. Med normal 5 prosents avkastning og bortfall av 300 millioner kroner i inntekter, er eiendomsverdier for 6 milliarder tapt. De seneste tiårene er det tapt verdier for titalls milliarder. Det er flaut å være norsk!

Pål Klouman

Styreleder i Norsk villaksbevaring