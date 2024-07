Håver inn på fiskeolje

Det familieeide investeringsselskapet Koppernæs, som er store i fiskefôr og eiendom, fikk en solid omsetningsvekst på hele 45 prosent i fjor, og økte omsetningen fra 3,4 til 4,9 milliarder kroner. Konsernet endte med et årsresultat på 388 millioner kroner før skatt.

I 2023 har selskapet satt av et utbytte på 37,7 millioner kroner, hvorav 13,7 millioner kroner betales ut til største eier, Astrid Koppernæs, gjennom selskapet Stella Holding i. Koppernæs-familien er også sterkt representert blant øvrige eiere.

Satser på Marine ingredienser

Koppernæs' investeringer er organisert i tre ulike divisjoner: Marine Ingredienser, Festeteknikk og Eiendom.

Fjorårets resultat skyldes hovedsakelig god lønnsomhet innenfor den marine divisjonen, der salgsinntektene økte fra 2,8 milliarder kroner i 2022, til 4,4 milliarder i 2023.

Prisen på fiskeolje holdt seg svært høy gjennom 2023 på grunn av svak produksjon i Peru, som er en nøkkelprodusent i markedet. De høye prisene, kombinert med god tilgang på råstoff, fornuftige råvarepriser og forbedringer produksjonsmessig, bidro til det sterke resultatet for den marine divisjonen, ifølge en pressemelding.

En av Koppernæs' investeringer: En fabrikk i danske Thyborøn. Foto: Koppernæs

Tjener penger i Sør-Amerika

Til tross for en økning i salgsinntektene, har selskapet redusert omsetningen i tre av de fire geografiske områdene det opererer i – herunder Norge, Danmark og Sverige. Det siste området, «Chile og andre land», står for hele veksten – der inntektene økte fra 502 millioner i 2022, til 1,86 milliarder i 2023.

– Koppernæs forventer et solid 2024, til tross for noe lavere resultater enn i 2023. Selskapet vil fokusere på strategiske veksttiltak, kostnadseffektivisering og prosessforbedringer. Med sterk finans og forpliktelse til bærekraft er Koppernæs godt rustet for nye muligheter og fortsatt vekst, uttaler konsernsjef Kenneth Lande Klokk i Koppernæs.