Landoppdrettselskapet Salmon Evolution hadde et rekordhøyt slaktevolum og en sterk prisrealisering i årets andre kvartal.

Slaktevolumet var på 1.581 tonn med en snittvekt på 4,6 kilo. Superior-andelen var på 96 prosent. Realisert pris var rundt 106 kroner for kiloen gjennom kvartalet.

For tredje kvartal forventer selskapet et slaktevolum på 1.600 tonn. De har en stående biomasse på 2.032 tonn pr. 31. juni.

– Andre kvartal representerer en stor milepæl for Salmon Evolution med slaktevolumer på rekordhøye nivåer i et rekordsterkt laksemarked. Vi er veldig glade for å se en fortsatt overlegen superior-andel på 96 prosent, noe som resulterer i solid prisrealisering og ytterligere demonstrerer potensialet i vår virksomhet, sier konsernsjef Trond Håkon Schaug-Pettersen.