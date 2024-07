Tirsdag la fiskeselskapet Nordlaks frem sine resultater for 2023, som avslørte et nær halvert resultat etter skatt sammenlignet med året før.

Nordlaks omsatte for 4,82 milliarder kroner i 2023, en økning fra 4,45 milliarder kroner året før. Til tross for økte inntekter, rapporterte selskapet et betydelig lavere resultat etter skatt på 560 millioner kroner, mot over 1 milliard i 2022.

Nedgangen i resultatet skyldes hovedsakelig en skatteøkning på 436 millioner kroner fra året før, noe som tilsvarer en økning på 164 prosent.

– Konsekvensene av at en vesentlig større andel av overskuddet går til skatt er at planlagte investeringer utsettes i tid, vi tar ned omfanget eller legger dem helt bort. Det betyr færre nye arbeidsplasser og færre oppdrag til leverandørnæringen, sier konsernsjef Eirik Welde i en pressemelding.

Produksjonsnedgang

Nordlaks rapporterte også om en nedgang i produksjonen. Lakseproduksjonen ble redusert med 9.000 tonn sammenlignet med året før, og nådde totalt 45.000 tonn i 2023.

– Det har vært et utfordrende år. Vi har hatt angrep av perlesnormaneter, høy forekomst av lus på grunn av den varme sommeren og vintersår. Det er ikke slik vi ønsker å ha det, og når det gjelder lus og vintersår, jobber vi målrettet med luselasere og vaksineutvikling, sier Welde.

Nordlaks ble grunnlagt i 1989 av Inge Harald Berg, som bygget opp et lakse- og ørretimperium. I mer enn 30 år har selskapet vært en av Norges største produsenter av laks. I fjor falt formuen til Berg med 16,8 prosent til 9,65 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Nordlaks (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 4.821 4.450 Resultat før skatt 1.261 1.295 Resultat etter skatt 560 1.029

Nordlaks har også investert tungt i det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire, som har kollapset på børs. I dag sitter Nordlaks på aksjeverdier for 74 millioner kroner i Atlantic Sapphire, noe som er langt under kostpris.