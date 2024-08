Da Salmar-aksjen snudde ned igjen og falt tungt den 28. mars, var det «bare» knappe 9 prosent opp til all-time high på 779,50 kroner fra 22. april 2022. Det var 9,5 prosent opp til all-time high intradag på 785,50 kroner fra 29. april.

Trendbrudd

Siden mars har aksjen sklidd nedover, brutt den stigende trenden, brutt 200 dagers glidende gjennomsnitt og dykket ned til 543,50 kroner på det laveste den 2. juli. Den siste drøye måneden er aksjen opp 16,4 prosent. Den har stanget gjennom 200 dagers glidende gjennomsnitt igjen, og tirsdag stanger den mot den tekniske motstanden på 640,50-nivået.

SALMAR: Aksjen har brutt den stigende trenden og utviklet en fallende trend. Chart: Tradingview / Finansavisen

Brudd på 640,50-nivået kan åpne for videre oppgang mot sterkere teknisk motstand på 652,0-nivået, og toppen i den fallende trenden, før det eventuelt åpnes for et trendbrudd og videre oppgang mot neste tekniske motstand på 681,0-nivået.

Det er teknisk støtte på 628,50-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt på 623 kroner. Brudd ned kan åpne for korreksjon tilbake mot den tekniske støtten på 608-nivået. Under det nivået kommer neste tekniske støtte på 576-nivået og på 553,0-nivået.

Positiv undertone

Det er en positiv undertone i RSI-chartet, og med RSI over 50 signaliseres det økende stigningstakt. Usikkerheten ligger i den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet. RSI stanget for eksempel opp mot den, og opp i et overkjøpt område den 31. juli, men snudde da rett ned igjen.

Så lenge den positive undertonen fortsetter kan eventuelle nye korreksjoner ned bli forbigående, men så lenge den fallende trendlinjen i toppen fortsetter kan den legge den demper på utviklingen og bremse nye støt opp.

