Storeier dumper aksjer i Atlantic Sapphire

Det fremgår av en børsmelding onsdag ettermiddag.

Blue Future Holding, som er nærstående selskap til styremedlem Patrick Dempster, har solgt 2,25 millioner aksjer til kurs rett under 1,25 kroner. Det gir en salgssum på 2,8 millioner kroner.

Før salget eide selskapet 4,4 millioner aksjer hvilket gjorde dem til den landbaserte oppdretterens åttende største eier, ifølge aksjonærlister.

Salget kommer etter at aksjekursen i Atlantic Sapphire raste rett under 80 prosent til 80 øre på Oslo Børs onsdag. Oppdretteren meldte tirsdag kveld at det må hente penger i en tegningsrettsemisjon på kurs 10 øre – en rabatt på skyhøye 98 prosent mot forrige sluttkurs.

Les også Børsmassakre etter enda en kriseemisjon: – Definitivt ikke siste gang – Atlantic Sapphire har et enormt investeringsbehov. Det ligger en kjempeemisjon lenger nede i veien, sier analytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets.

Kriseemisjon

Det skal hentes 60 millioner stammer fra emisjonen i tillegg til 20 millioner dollar fra utstedelse av konvertible obligasjoner og 9 millioner dollar fra ubrukt revolverkreditt. Det skjer etter at selskapet tidligere i mars hentet friske penger, som denne gangen skulle holde til få produksjonen i Miami stabil. Da hentet selskapet 369 millioner kroner.