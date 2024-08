Ser 80 prosent oppside etter kriserapport

Bent Rølland i SEB har knust tallene etter Grieg Seafoods kvartalsrapport fra onsdag, hvor aksjen falt kraftig med 16,5 prosent.

Stor bom

Grieg rapporterte et konserndriftsresultat (EBIT) for kvartalet på negative 35 millioner kroner, mot Bloombergs konsensus på 131 millioner, mens SEB forventet 135 millioner.

Hovedproblemet, ifølge analytikeren, var at British Columbia-delen sto overfor alvorlige kortsiktige problemer fra midten av mai, med ekstraordinært lave oksygennivåer som førte til fôringsstopp, høy sommerdødelighet og lav vekt på fisken ved høsting. I Norge rapporterte selskapet god produksjon og guider kostnadskutt.

Selge ned i Canada

Rølland påpeker at adm. direktør i Grieg bekrefter flere indikative tilbud for de kanadiske enhetene, og at styret vil fullføre prosessen i høst. Dermed virker det mer sannsynlig enn usannsynlig at én eller til og med to transaksjoner kan finne sted i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal, den 9. november.

Analytikeren anser et joint venture for Newfoundland-enheten som mest sannsynlig. For British Columbia, gitt regulatorisk risiko, anser han en fullstendig exit som fornuftig.

Les også Leverte katastrofetall Grieg Seafood gikk på trynet i både Canada og Finnmark. I tredje kvartal ventes en ny Canada-smell på opptil 250 millioner kroner. – En katastroferapport, skriver Arctic.

Giganttap i laks for øyelege Grieg Seafood, som stuper på Oslo Børs etter «katastrofe-rapport», har lenge vært blant øyelege Ole Morten Halvorsens største investeringer.

Forutsatt at et joint venture er på plass i høst, kan Grieg fremskynde smoltinvesteringene med mer attraktive lånefasiliteter fra neste vår. Hvis det ikke blir noen avtale, og hvis det er nødvendig, kan planlagte smoltinvesteringer alltid utsettes.

Caset

Investeringscaset for Grieg ifølge SEB: «For de neste to til tre årene forventer vi at sektoren vil dra nytte av lav tilbudsvekst og økende etterspørsel. Grieg har betydelig langsiktig reservekapasitet i Norge og Newfoundland, og bør være godt posisjonert for å utnytte stramme markeder i de kommende årene. For øyeblikket kan en potensiell joint venture transaksjon finne sted i Newfoundland. Grieg vurderer flere alternativer. I Canada er kun lukket teknologi i sjøen tillatt i British Columbia etter 2028, ifølge en pressemelding fra statsministeren den 19. juni 2024.»

Rølland kutter kursmålet fra 107 kroner til 90 kroner, men gjentar kjøpsanbefalingen.