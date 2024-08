Hever kursmålet etter onsdagens nyheter

Onsdag presenterte Lerøy Seafood sine kvartalstall, noe som ble belønnet med en kursoppgang på 4,6 prosent før aksjen sluttet på 51,25 kroner. Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 906 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 950 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Den positive trenden i biologisk prestasjon har fortsatt i andre kvartal, og vi presterer bra i et kvartal preget av fallende laksepriser. Antall lusebehandlinger er vesentlig redusert, og vekst- og overlevelsesrater vesentlig økt sammenlignet med gjennomsnittet siste fem år», uttalte konsernsjef Henning Beltestad i forbindelse med kvartalspresentasjonen.

Et nytt og forbedret Lerøy

Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe registrerer at både den kortsiktige guidingen og resultatene var noe under meglerhusets forventninger. I en ny analyse, med tittelen «Et nytt og forbedret Lerøy», understreker han at Lerøy viser det han mener investeringscaset trenger; en god løsning for å redusere estimatrisikoen som har preget selskapet over tid.

Analysefakta Aksje: Lerøy Seafood

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 64 (60)

«En økning i gjennomsnittsvekten på 20 prosent på årsbasis, med bidrag fra alle regioner, er etter vår mening et bra tegn på at Lerøy har betydelig bedre kontroll over biologien», skriver Røe i analysen.

Han mener tallene gir grunn til å tro at dette gradvis vil redusere kostnadsnivået fremover, og forventer en sterk volum- og inntjeningsvekst i 2025-26.

Selv om høye temperaturer i Norge påvirker Lerøy negativt, mener Røe at det kun har begrenset innvirkning på investeringscaset. Han nedjusterer forventet EBIT-resultat for 2024 med 6,5 prosent, og øker estimatene for 2025 og 2026 med henholdsvis en prosent og to prosent.

Hever kursmålet

Danske Bank gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som analytikeren hever kursmålet fra 60 til 64 kroner.

Torsdag omsettes Lerøy-aksjen for 52,10 kroner, opp 1,7 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige ytterligere 23 prosent.