Mandag presenterte Bakkafrost sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på litt over én prosent.

«Vi er ikke fornøyde med de finansielle resultatene dette kvartalet, som i hovedsak skyldes streik på Færøyene», uttalte konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost i forbindelse med kvartalsrapporten.

SEB, Danske Bank og Arctic Securities har nå gått ut med nye kjøpsanbefalinger på aksjen.

SEB

I analysen fra SEB skriver analytiker Bent Rølland at Bakkafrost viste en sterk biologisk utvikling i andre kvartal, spesielt på Færøyene, hvor slaktevekten i andre kvartal var på 4,9 kilo, opp fra 4,3 kilo for et år siden.

Streiken på Færøyene påvirket derimot resultatene mer negativt enn Rølland forventet, med et driftsresultat på 275 millioner danske kroner, mot 282 millioner kroner året før. Samtidig understreker han at Skottland oppnådde et driftsresultat på 143 millioner danske kroner, opp fra 71 millioner kroner, på grunn av bedre biologiske forhold og økt høsting. SEB hever kursmålet fra 660 til 695 kroner.

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe velger derimot å kutte kursmålet fra 785 til 775 kroner etter kvartalspresentasjonen. Han mener estimatene for 2024 reduseres betydelig på grunn av større påvirkning fra engangshendelser. Når det gjelder 2025 ser han fremdeles en solid inntjeningsvekst.

Røe kutter forventet justert resultat pr. aksje med henholdsvis 14,4 prosent, 2,1 prosent og 3,6 prosent for 2024, 2025 og 2026.

Arctic Securities

Analytiker Christian Nordby i Arctic Securities understreker også at andre kvartal var preget av flere engangshendelser, inkludert streik og ISA-virus, noe som påvirket driftsresultatet mer enn han forventet. Til tross for det minner han om at de underliggende biologiske dataene viser at forholdene på både Færøyene og Skottland er svært gode.

Nordby nedjusterer sitt estimat for driftsresultat i 2024 med ti prosent, hovedsakelig grunnet hendelsene i andre kvartal, mens han øker estimatet for 2025 med seks prosent på grunn av bedre utsikter for ferskvannsanlegg på Færøyene og oppdrett i Skottland. Kursmålet på 760 kroner forblir uendret.

Tirsdag omsettes Bakkafrost-aksjen for 592,00 kroner, opp 0,3 prosent.