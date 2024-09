Høyre vil senke lakseskatten og gjøre den enklere

– Hovedmålet vårt er å lage et skattesystem som er mer forutsigbart, som er enklere å forstå, mindre byråkratisk, og som legger til rette for mer vekst i næringen, sier Asheim.

Nestleder i programkomiteen i Høyre er Mari Holm Lønseth fra Trøndelag. Med direkte nærkontakt til oppdrettsmiljøet langs kysten, videreformidler hun frustrasjonen over den byråkratiske modellen dagens grunnrenteskatt er bygget på.

Stopp i investeringer

– Det er flere aktører som forteller oss at de nå bruker utrolig mye tid og penger på å forholde seg til et komplisert regelverk. De har ikke oversikt over hvilken skatt de skal betale, forteller hun.

Konsekvensen av skatteinnføringen har vært stopp i investeringene blant mange selskaper langs kysten.

En rapport fra Sjømat Norge har vist til at utgiftene til konsulent- og rådgivningstjenester i havbruksnæringen nesten har doblet seg etter at Støre-regjeringen la fram lakseskatten.

– Det er entreprenørene i lokalsamfunnet, båtbyggere og andre som bygger nøter, som i stor grad har blitt rammet av at investeringer også har blitt lagt på is, og at man har fått stor usikkerhet i mange distriktssamfunn på grunn av Støre-regjeringens innretning, sier Lønseth til NTB.

Stiller krav i bytte

Men Høyre vil ikke bare gjøre skatten lavere og hverdagen enklere for oppdrettsselskapene. Asheim varsler også nye krav i bytte mot at bransjen sparer tid og penger på å forholde seg til skattemyndighetene.

– Høyre vil på den andre siden også stille strengere krav til både bærekraft og dyrevelferd enn det som er i dag, sier han.

– Tid er penger for havbruksnæringen også. Hvis de heller kan bruke tiden sin på å utvikle nye systemer som gjør at de kan produsere mer fisk på en mer bærekraftig måte, så er det bedre enn at de skal bruke tid og penger på advokater og konsulenter bare for å forstå hvor mye skatt de skal betale, sier Asheim.

