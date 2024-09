I en analyse fra Berenberg skriver analytiker Andres Castanos-Mollor at Mowi står overfor lavere laksepriser på årsbasis, til tross for stramhet i markedet for superior-laks. Dette har ført til en nedjustering av kursmålet fra 225 til 180 kroner, og han opprettholder en holdanbefaling for aksjen.

Nedjusterte prisprognoser veier tyngre enn forventede besparelser i fôrkostnader fra andre halvdel av 2024, og er hovedårsaken til kutt i estimater for inntjening pr. aksje (EPS). Prisene på norsk laks har falt med tolv prosent på årsbasis, og det forventes et gjennomsnitt på 7,63 euro pr. kilo i 2025, noe som er fire prosent lavere enn 2024.

Analysefakta Aksje: Mowi Meglerhus: Berenberg Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 180 (225)

Castanos-Mollor nevner også at lakseprisene kan stabilisere seg snart, ettersom forbruk pr. capita i Europa og USA har gått tilbake til 2020/21-nivåer. Videre forventes kostnadene å synke med åtte prosent på kvartalsbasis i tredje kvartal 2024, til tross for bekymringer rundt fiskens helse, som høy dødelighet i Chile og økende lakselus i Norge. Mowi anses ifølge Mollor bedre posisjonert enn konkurrenten SalMar for å levere lavere kostnader og høyere volumvekst i 2024.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.