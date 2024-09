Ekstraordinær lakselus-situasjon i nord

– I nord har vi aldri sett så høye lusetall som i år, sier forsker Anne Dagrun Sandvik ved Havforskningsinstituttet (HI) til Dagens Næringsliv.

Deres tall går tilbake til 2012 Tall fra BarentsWatch viste onsdag at 44 oppdrettslokaliteter er over lusegrensen.

Oppdretterne har ikke lov til å ha flere enn 0,5 voksne hunnlus per fisk i gjennomsnitt. Nå er det flere anlegg med over fire voksne hunnlus per fisk, altså åtte ganger så mye som det som er lovlig. Grensen er satt for å begrense mulig spredning til villaks.

Hovedårsaken til en voldsom økning i lusemengdene er trolig den høye temperaturen i havet som gjør at lakselusen formerer seg raskere.

(NTB)