Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet ble sent i fjor dømt til å betale lakseselskapet Måsøval 12,8 millioner kroner i erstatning for fortjenestetap og påførte utgifter som følge av feildiagnose.

Måsøval saksøkte staten etter at lokaliteten Kattholmen ble feildiagnostisert med pankreassykdom i 2019.

Både staten og Måsøval anket dommen i februar, og Frostating lagmannsrett har nå avsagt sin dom i ankesaken, melder selskapet i en børsmelding.

Måsøval ble tilkjent 2,3 millioner kroner i erstatning, men må dekke sakskostnadene.



– Skuffet

Til tross for at lakseselskapet vant ankedommen, er Måsøval misfornøyd med dommen.

Opprinnelig krevde oppdrettsselskapet 29,8 millioner kroner i erstatning for tapet de mener feildiagnosen førte til.

– Vi er skuffet over rettens konklusjoner og er uenige i dem. Vi vil nøye gjennomgå dommen og drøfte den med våre rådgivere før vi gir ytterligere kommentarer, sier administrerende direktør, Helge Kvalvik, i børsmeldingen.



Medførte store tap

Bakgrunnen for saken var at lokaliteten Kattholmen var blitt diagnostisert med virussykdommen PD SAV3 i august 2019, og før det ble konstatert feildiagnose, hadde Måsøval – i tråd med regelverket – rukket å slakte ut store deler av fisken på lokaliteten, samt på nabolokaliteten Or.

«Den unødvendige utslaktingen medførte store tap for Måsøval,» har selskapet konstatert.

Ifølge selskapet har staten erkjent ansvar for feildiagnosen. Staten har imidlertid ikke anerkjent årsakssammenheng mellom feildiagnosen og brorparten av det økonomiske tapet Måsøval hevder selskapet er påført.