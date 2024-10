Atlantic Sapphire som holder på med landbasert oppdrett i Florida kunne for tredje kvartal melde om økt slaktevekt i løpet av tredje kvartal i en fersk oppdatering.

Selskapet kunne melde om et slaktevolum på 1.300 tonn i løpet av kvartalet. Snittvekten på slaktet fisk endte henholdsvis på 1,42 kilo i juli, 1,55 for august og 2,19 i september. Videre kunne ASA melde om at økningen i slaktevekt kommer som et resultat av at stående biomasse har blitt tilpasset dagens fôringsvolum. Dette vil medføre også medføre ytterligere vekst i gjennomsnittlig slaktevekt i fjerde kvartal.

Reisen til Atlantic Sapphire på børs har mildt sakt vært en trist reise, så langt i år er aksjen ned 91,41 prosent. Den skadeskutte aksjen har i lengre tid vært preget av likviditetsproblemer og stadige kapitalinnhentninger til store rabatter.