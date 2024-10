Meglerhuset har nedjustert ebit-anslagene for SalMar, Lerøy, Grieg Seafood med henholdsvis 9, 13 og 14 prosent. Estimatene til SpareBank 1 Markets ligger i snitt 6 prosent under Factset-konsensus.

Mowi

For verdens største oppdrettsselskap forventer meglerhuset at en operativ ebit på 176 millioner euro i tredje kvartal, 6 prosent under nåværende Factset-konsensus på 187 millioner. I tillegg er det også forventet et kvartalsutbytte på 1,50 kroner pr. aksje, ned fra 1,70 i andre kvartal.

Mowi er blant toppvalgene til Sparebank 1 Markets, som gjentar kjøpsanbefalingen på selskapet og har satt kursmålet på 230 kroner pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 21 prosent.

«Kursmålet vårt er basert på en P/E for 2025E på 14,5x, noe som innebærer omtrent 25 prosent rabatt i forhold til historisk verdsettelse (10-års gjennomsnitt) av store internasjonale forbrukeraktører,» skriver Bakken.

SalMar

For SalMar gjentar SpareBank 1 Markets kjøpsanbefalingen, og har satt et kursmål på 655 kroner pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 17 prosent.

Til tross for 2024-estimatene har vært noe svakere enn normalt for SalMar, forventer meglerhuset at selskapet vil melde inn ledende marginer i Norge igjen neste år drevet av en forventet volumvekst på 13 prosent, noe lavere oppdrettskostnader og mindre nedgradering av fisk i Nord-Norge i første halvår 2025.

«Kursmålet vårt er basert på en P/E for 2025E på cirka 17x, noe som innebærer en rabatt på 10 prosent i forhold til den historiske P/E-verdsettelsen av et utvalg internasjonale forbrukeraksjer,» skriver Bakken og legger til at de forventer at SalMar vil rapportere om en bransjeledende avkastning på investert kapital (ROIC) etter skatt på 17 prosent neste år.

Bakkafrost

For Bakkafrost gjentar SpareBank 1 Markets kjøpsanbefalingen og har satt kursmålet på 680 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 13 prosent.

Bakken mener færøyingene har et sterkt langsiktig vekstpotensial, og analytikeren skriver at han tror Bakkafrosts investeringer i store smolt vil forbedre produksjonseffektiviteten, særlig i Færøyene, hvor reguleringene er mindre strenge.

«Kursmålet vårt er basert på en P/E for 2025E på cirka 18x, som innebærer en rabatt på cirka 5 prosent i forhold til verdsettelsen av forbrukeraksjer de siste 5-10 årene. Etter vår mening bør Bakkafrost verdsettes til en premie i forhold til andre lakseoppdrettere på grunn av sitt sterke vekstpotensial fra 2023 til 2026E (og utover),» skriver analytikeren.

Lerøy Seafood

Meglerhuset har også en kjøpsanbefaling på Lerøy, hvor Bakken har satt kursmålet på 57 kroner pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 14 prosent. Kursmålet blir basert på en P/E på rundt 13x for 2025-estimatene.

«Dette representerer en betydelig rabatt i forhold til det historiske gjennomsnittet P/E-verdsettelse av store internasjonale forbrukeraksjer, som ligger på 18,6x. Lerøy verdsettes i dag til en P/E på 16,6x i 2024E, som er 8 % høyere enn den gjennomsnittlige verdsettelsen blant store internasjonale forbrukeraksjer,» skriver SpareBank 1 Markets i rapporten.

Bakken mener det er godt med potensial for driftsforbedringer, som kan løfte marginene. Og analytikeren mener markedsverdien kan stige hvis ytelsene fortsetter å forbedre seg.

Grieg Seafood

Etter et vanskelig 2024 forventer SpareBank 1 Markets at inntjeningen til Grieg vil forbedres i alle regioner til neste år. Spiro-parasittens påvirkning har vært betydelig, med kostnader på 600-700 millioner kroner i år, men fremtidige risikoer virker håndterbare.

«Vårt reviderte kursmål er 74 kroner pr. aksje, basert på en P/E på 13,5x for 2025E, noe som gjenspeiler en betydelig rabatt på historiske verdier. Grieg Seafoods verdsettelse er attraktiv, og selskapet handler til en P/E på 11,5x i 2025E,» skriver Bakken etter å ha nedjustert kursmålet med 20 prosent, fra 92 kroner, på grunn av lavere inntjeningsforventinger.

Et kursmål på 74 kroner pr. aksje innebærer enn oppside på 22 prosent fra sluttkursen på mandag.

For tredje kvartal forventer SpareBank 1 Markets et underskudd på operativ ebit på 248 millioner kroner, noe som er betydelig under konsensus.

Måsøval

Det lakseoppdrettsselskapet som SpareBank 1 Markets ser størst oppside i er Måsøval. Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen, og har satt kursmålet på 42 kroner pr. aksje, som innebærer en oppside på 38 prosent.

Ifølge Bakken forventes det at selskapet vil øke sine årlige høstvolumer med en 11 prosent, til 27.500 tonn i 2025. Meglerhuset har i tillegg hevet EPS-forventninger for 2025 med 1,6 prosent til 3,05 kroner, og Måsøval er den eneste oppdrettsselskapet som SpareBank 1 Markets har hevet inntektsanslagene for.

«Vi liker Måsøval på grunn av den sterke volumveksten over flere år. På grunn av ledig plasskapasitet forventer vi at Måsøval skal fortsette å øke årlige slaktevolumer i de kommende årene,» skriver Bakken.