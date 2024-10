Mageplask for SalMar

Etter børsens stengetid tirsdag kom oppdrettsgiganten SalMar med en handelsoppdatering til markedet, som viser at selskapet totalt slaktet 60.300 tonn laks i tredje kvartal.

Ser man på de forskjellige oppdrettsvirksomhetene, ble det slaktet 38.200 tonn i Oppdrett Midt-Norge, 18.300 tonn fra Oppdrett Nord-Norge og henholdsvis 2.100 og 1.800 tonn fra SalMar Aker Ocean og Icelandic Salmon.

Slaktetallene var svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at selskapet ville slakte 71.200 tonn i kvartalet. Det er også langt lavere enn på samme tid i fjor, da selskapet slaktet 78.100 tonn.

De svake slaktetallene gjør at flere av analytikerne som dekker SalMar, nå varsler svakere driftsresultat i tredje kvartal.

Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities, skriver i en oppdatering til kundene at alt annet likt så reduseres hans estimat for operasjonelt driftsresultat i tredje kvartal med 13 prosent, og 3 prosent for 2024 sett under ett.

«Dersom selskapet leverer på egen volumguiding for 2024 vil effekten bli mindre, men med lusepresset vi har sett i både Midt-Norge og Nord-Norge den siste måneden, argumenterer vi for at risikoen nå ligger på nedsiden før tredjekvartalsrapporten legges frem», skriver han.

Lie mener imidlertid at en svak slakteoppdatering allerede kan være priset inn i aksjen, ettersom SalMar har underpresert i forhold til sektoren den siste måneden.

PRISET INN: Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities, tror markedet allerede har priset inn en svak slakteoppdatering fra SalMar. Foto: Thomas Bjørnflaten

Kutter kursmål

Sjømatanalytiker Bent Rølland i SEB omtaler SalMars slakteoppdatering som overraskende treg. Sett i lys av den pågående integreringen med NRS og NTS, der SalMar jobber med å få egen smolt på plass i hele oppdrettsvirksomheten, sammen med kostnadsreduksjoner de kommende årene, mener han at utsiktene er sterke selv om tredje kvartal nå kan bli svakt.

Han gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen, men kutter kursmålet fra 673 til 628 kroner. Rølland kutter estimert inntjening pr. aksje med 19 prosent for 2024 og 9 prosent for 2025, med antagelsen om at SalMar kommer til å ha mindre volumer tilgjengelig i første halvår av neste år.

Til sammenligning ble SalMar-aksjen handlet til 550 kroner onsdag morgen.

KUTTER: Sjømatanalytiker Bent Rølland i SEB kutter kursmålet for SalMar-aksjen etter handelsoppdateringen. Foto: Ivan Kverme

Sjømatanalytiker Wilhelm Dahl Røe i Danske Bank peker spesielt på Midt-Norge som driveren for de lave slaktetallene. Totalt sett tror han at oppdateringen vil føre til et kutt i konsensusestimatene i området 2 til 3 prosent. Dahl Røe tror også at konsensus vil se mer risiko rundt volumguidingen for 2024.

«Vi tror dette blir tolket negativt av konsensus, i hovedsak fordi slaktetakten har vært svakere i Midt-Norge, noe som indikerer at veksten har blitt mer påvirket av lusebehandlinger enn hva vi tror er inkludert i konsesusestimatene. Selv om tredje kvartal er kvartalet med lavest spotpris i markedet, tror vi at konsensus vil tillegge en høyere risiko rundt slaktemålene for 2024 som følge av oppdateringen», skriver han.