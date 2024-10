Oppdrettsgiganten Mowi meldte gjennom en handelsoppdatering til markedet tirsdag morgen at det slaktet rekordhøye 161.000 tonn laks i tredje kvartal. På forhånd hadde selskapet kommunisert til markedet at det ventet et slaktevolum på 159.500 tonn.

I Norge var slaktevolumet på 106.000 tonn, mens det i Chile og Skottland var på henholdsvis 23.000 og 15.000 tonn. I Canada endte slaktevolumet på 7.000 tonn, på Færøyene var det på 3.000 tonn, mens slaktevolumet i Irland og på Island endte på 3.500 tonn.

I tillegg til slaktevolumene opplyser selskapet at det venter et operasjonelt driftsresultat på 173 millioner euro i kvartalet. Ifølge Infront-konsensus, ventet analytikerne i snitt at selskapet ville oppnå et operasjonelt driftsresultat på 178 millioner euro.

Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities skriver i en oppdatering til kundene at marginene i den norske oppdrettsvirksomheten ser ut til å være lavere enn hva han hadde lagt til grunn i estimatene, i tillegg til lavere marginer i Canada, Chile, på Færøyene og Island.

«Avviket skyldes en miks av både lavere realiserte priser og høyere kostnader, til tross for at blended farming cost er ned fra forrige kvartal», skriver han.

Analysesjef Alexander Aukner i DNB Markets peker på at svakere marginer i Norge enn ventet, skyldes biologiske utfordringer som følge av lakselus.

«Totalt sett, avviket fra vårt estimat kan legges til den norske virksomheten, mens nettoresultatet fra den internasjonale virksomheten er på linje med forventningene på et aggregert nivå», skriver han.

Mowi hadde en netto rentebærende gjeld på cirka 1,77 milliarder euro ved utgangen av tredje kvartal.