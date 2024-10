I en ny analyse fra Danske Bank opprettholder Wilhelm Dahl Røe sin salgsanbefaling på SalMar da han forventer svakere vekst og operasjonelle resultater frem mot 2025. For tredje kvartal anslår Røe et operasjonelt driftsresultat på 896 millioner kroner, 11 prosent under konsensusestimatene.

Analysefakta Aksje: SalMar

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 544 (556)

For 2025 estimeres et totalt slaktevolum på 274.000 tonn, seks prosent lavere enn konsensus. Ifølge Røe vil biologiske faktorer som behovet for omfattende avlusing i Nord-Norge, tapte fôringsdager og økende forekomster av brennmaneter i region 12 påvirke både vekst og kostnadsnivå fremover.

Nå kutter Danske Bank kursmålet fra 556 til 544 kroner, samtidig som analytikeren opprettholder salgsanbefalingen.

Røe mener biologiske faktorer har en større innvirkning på selskapets prestasjoner enn hva som er inkludert i konsensusestimatene, spesielt med lavere driftsresultat pr. kilo i Nord-Norge enn det konsensus tilsier.

Tirsdag omsettes SalMar-aksjen for 570,50 kroner, ned 3,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.