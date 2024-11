Onsdag presenterte Mowi sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på fire prosent. I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Wilhelm Dahl Røe at Mowi leverte en biomasseøkning på 4,4 prosent, noe som styrker selskapets fundament for å nå guidingen inn i 2025.

Analysefakta Aksje: Mowi

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 210 (199)

Til tross for dette mener Røe at kostnadsutviklingen de kommende tolv månedene kan begrense aksjens oppside, og han opprettholder derfor sin holdanbefaling basert på det han vurderer som nøytrale prisestimat sammenlignet med konsensus. Samtidig velger han å heve kursmålet fra 199 til 210 kroner.

Røe fremhever at selv om fôrprisene faller så forventer han fortsatt økte kostnader, hovedsakelig på grunn av lusesituasjonen i Norge, noe som kan virke negativt inn på aksjen i kommende kvartaler.

På den positive siden i investeringscaset trekker han frem høyere utbytteutbetaling, bedre guiding for kontantstrømmen og lavere netto gjeld. Danske Bank oppjusterer EBIT-estimatet for 2024 med 5,2 prosent mens det nedjusteres med fire prosent for 2025.

Torsdag omsettes Mowi-aksjen for 197,60 kroner, ned 0,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.