I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Christian Olsen Nordby at han nedjusterer kursmålet fra 108 til 105 kroner pr. aksje, og gjentar kjøpsanbefalingen.

I analysen med tittelen «Entering a crucial year» påpeker han at selskapet har lagt de største utfordringene med geosmin-påvirkede fisk bak seg, og at utviklingen av biomassen i fjerde kvartal vil være avgjørende for å bekrefte en høstguiding på 4.000 tonn for 2025.

Analysefakta Aksje: Nordic Aqua Partners Meglerhus: Arctic Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 105 (108)

Resultatene for tredje kvartal viser økte kostnader grunnet nedskrivning av fisk for slakt, og analytikeren har økt kostnadsestimatene for oppdrett i første halvår 2025. EBIT-estimatet for 2025 er nedjustert med 7 prosent til 6 millioner euro.

Videre fremheves det at finansieringsrisikoen for fase 2 av selskapets vekstplaner er redusert gjennom en rettet emisjon på 350 millioner kroner og en strategisk samarbeidsavtale med Bank of China.

Analysen peker på at nøkkelen fremover vil være hvorvidt tiltakene for å forhindre nye geosmin-problemer fungerer, slik at selskapet kan produsere laks av høy kvalitet.

