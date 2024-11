Gustav Witzøes oppdrettsselskap SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 1.041 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 2,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Det var noe bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at selskapet ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 975 millioner kroner i kvartalet.

Selskapets resultater har blitt påvirket av utfordringer knyttet til fiskehelse de siste par kvartalene, og tredje kvartal var ikke noe unntak, skriver SalMar i rapporten.

– Selv om resultatet er påvirket av utfordringer i sjø viser resultatet at strukturen vi har i SalMar er solid og rigget for å håndtere utfordrende perioder, noe som gjør at de finansielle resultatene er akseptable i perioden. Fremover har vi fullt fokus på å forbedre prestasjonene og ta ut potensialet som vi ser ligger i verdikjeden, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Frode Arntsen i SalMar. Foto: Iván Kverme

SalMar (Mill. kr.) 3.kv/24 3.kv/23 Driftsinntekter 6.158 7.512 Operasjonelt driftsresultat 1.041 2.289 Resultat før skatt 839 2.304 Resultat etter skatt 260 1.066

Kutter guiding

Utfordringer knyttet til biologi gjør at selskapet nå nedjusterer årets slakteforventninger.

SalMar har tidligere kommunisert et mål om å slakte 237.000 tonn fra den norske virksomheten i år. Dette kuttes til 217.000 tonn.

I tillegg nedjusteres forventningene i SalMar Aker Ocean fra 7.000 tonn til 6.900 tonn, mens forventningene for Icelandic Salmon holdes uendret på 13.000 tonn.

For den felleseide virksomheten Scottish Sea Farms økes forventningene med 3.000 tonn til 40.000 tonn.

SalMar legger samtidig frem nye mål for 2025. Selskapet venter nå 14 prosent vekst i slaktevolumene sammenlignet med 2024. Mer spesifikt ventes det 254.000 tonn fra den norske virksomheten, 9.000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15.000 tonn fra Island og 32.000 tonn fra Scottish Sea Farms.

SalMar har også kommunisert et mer langsiktig volumpotensial på 362.000 tonn for konsernet. Som følge av oppkjøpet av Knutshaugfisk og kjøp av volum i trafikklysauksjonen, økes dette potensialet nå til 370.000 tonn.

– Vi anser oss godt posisjonert for å ta ut potensialet vi har i verdikjeden fremover. Selv om vi har erfart utfordringer i 2024 som har påvirket slaktevolumene, tilpasser vi oss utfordringene vi har erfart gjennom grep i hele verdikjeden og er fortsatt trygg på å nå vårt volumpotensial, sier Arntsen.