SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Måsøval fikk et operasjonelt driftsresultat på minus 60,6 millioner kroner i tredjekvartal. Det er en kraftig nedgang fra 113 millioner i samme periode i fjor.

Inntektene beløp seg til 530,3 millioner kroner, ned fra 670,1 millioner i tredje kvartal 2023.

Måsøval slaktet 7.095 tonn i kvartalet, ned fra 7.037 tonn i samme periode året før.

– Tredje kvartal var utfordrende for Måsøval. Høyere havtemperaturer enn sesongmessig normalt i vår region resulterte i høyt lakelustrykk, noe som hemmet veksten og økte avlusningskostnadene, sier Måsøval-sjef Helge Kvalvik.

Han trekker også frem at selskapet i tillegg opplevde ILA på to steder i løpet av kvartalet. Og påpeker at høsting av laks med lav vekt, resulterte i høye kostnader og lave priser.

I Salg & Foredlingssegmentet rapporterer Måsøval også et negativt driftsresultat, primært drevet av oppstartskostnader ved slakteanlegget TL52 på Hitra.