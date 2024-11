Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe hever kursmålet på Austevoll Seafood, samtidig som han opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen. Røe ser for seg en fundamental bedring i biologisk stabilitet hos Lerøy Seafood inn i 2025 og en normalisering av volumet.

Analysefakta Aksje: Austevoll Seafood

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 120 (116)

Røe mener selskapet har et betydelig utbyttepotensial, støttet av lavere kapitalbinding og selskapets sterke kontantposisjon. På kort sikt nedjusteres EBIT-estimatene for 2024 med åtte prosent mens han kutter estimatene med to prosent for 2025. For 2026 gjør han ikke noen endringer.

Til tross for svak guiding for fjerde kvartal 2024, og et betydelig avvik på 24 prosent fra driftsresultatforventningene i tredje kvartal, anser Røe de underliggende datapunktene som lovende for 2025. Økte marginforventninger i pelagiske divisjoner, særlig i Sør-Amerika, bidrar til å løfte kursmålet.

Mandag omsettes aksjen for 101,10 kroner, opp 0,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.