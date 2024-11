I en analyse fra SEB skriver analytiker Bent Rølland at Grieg Seafood fortsatt venter på avklaringer rundt den strategiske gjennomgangen av virksomheten i Canada, som nå er i en avansert fase.

Rølland tror dog en deal i Canada kan bli inngått innen én til to måneder.

Selskapet har signert et brofinansieringslån på 750 millioner kroner med løpetid på halvannet år for å sikre finansiell fleksibilitet frem til forfall på det grønne obligasjonslånet neste sommer.

Videre anses en potensiell avtale i Canada som en positiv trigger for aksjekursen. Selskapet guider for et slaktevolum på 84.000 tonn for 2025, en økning på 7 prosent på årsbasis, hovedsakelig drevet av høyere aktivitet i Norge, som vil utgjøre 74 prosent av totalvolumet.

Analysefakta Aksje: Grieg Seafood

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 92 (90)

Til tross for utfordringer i Canada og ekstra kostnader i fjerde kvartal relatert til manetproblemer, anslås driftsresultatet for perioden til 181 millioner kroner, mot negative 61 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

SEB oppjusterer kursmålet for Grieg Seafood til 92 kroner pr. aksje, fra tidligere 90 kroner, basert på et estimert resultat pr. aksje (EPS) for 2025 på 9,2 kroner og en PE-multippel på 10.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.