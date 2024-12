«Kan du med enkle ord forklare meg hva dette styret med trafikklyssystemet og nedtrekk er for noe», var et spørsmål jeg fikk fra en bekjent. Reaksjonen på forklaringen var hoderysting og den verbale overskriften i denne kronikken.

Her er min forklaring: Se for deg at du og din familie har kjøpt dere en leilighet på 100 kvadratmeter på Frogner. Leiligheten har tre soverom som hvert er på 6 kvadratmeter, hvor de to barna har hvert sitt soverom, og dere foreldre har ett soverom.

I fylket dere har kjøpt leiligheten er det noen som har problemer med sølvkre, og myndighetene har derfor bestemt at alle boliger må reduseres med 6 prosent. Dere har ikke sølvkre, men et av soverommene blir nå trukket tilbake. Så går det to år, og nok en gang er det for mye sølvkre i fylket ditt. Myndighetene reduserer enda en gang størrelsene på boligene med 6 prosent. For din familie betyr det nå at alle fire må bo på ett soverom.

Dere har fortsatt ikke sølvkre, og naboene dine har gjort grep for å redusere mengden sølvkre. Myndighetene har en gladnyhet til deg: Siden du ikke har problemer med sølvkre, kan du få muligheten til å kjøpe tilbake det ene soverommet ditt. Du sprengte lånerammen da du kjøpte leiligheten, og med dagens rentenivå er det ikke mulig å kjøpe tilbake soverommet. Og hvorfor skal du kjøpe tilbake noe du allerede har kjøpt?

Slik usikkerhet blir ikke bank- og finansmarkedet med på

Nye to år går, og modellene som beregner sølvkre viser at det fortsatt er for mye sølvkre i fylket. Nok en gang velger myndighetene å redusere boligstørrelsen med 6 prosent, og din leilighet på Frogner har gått fra å ha tre soverom til å ha null soverom. Dere har fortsatt ikke sølvkre i leiligheten, og tall for nabolaget ditt viser at alle boligene ligger under grenseverdiene som myndighetene har satt. Det betyr ingenting, for modellene viser at det er for mye sølvkre i fylket ditt, og da må alle boliger krympes med 6 prosent for tredje gang.

Seriøst? Det er jo helt tussete! Driver man faktisk en næringspolitikk med kollektiv avstraffelse i dette landet? Og man kan kjøpe vekst selv om deler av tillatelsene man allerede har blir trukket tilbake? Her tar man jo med begge hender!

Havbruksnæringen i Norge er i dag inndelt i 13 produksjonsområder. Hvert produksjonsområde forvaltes som en enhet i trafikklyssystemet. Dette systemet skiller ikke på den enkelte bedrift innenfor produksjonsområdet, og får området rødt lys, blir tillatelsene til alle bedriftene redusert med 6 prosent.

Det er også et paradoks at bedrifter som beviselig ikke påvirker miljøindikatoren i trafikklyssystemet – og gjennom dette kvalifiserer for unntaksvekst – like fullt får sine tillatelser redusert med 6 prosent.

Av 88 lokaliteter som kvalifiserte for unntaksvekst, var hele 54 lokaliteter i Salmon Group. De kan da kjøpe vekst, men risikerer at det de kjøper blir redusert med 6 prosent om to år. Slik usikkerhet blir ikke bank- og finansmarkedet med på. Ja – det er faktisk helt tussete.

Jan Olav Langeland

Adm. direktør i Salmon Group