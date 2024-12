Norge og EU i ny fiskekrangel – Sverige raser

En fersk fiskeavtale mellom EU og Norge ligger på bordet når EUs fiskeriministre møtes mandag. Den må godkjennes av EUs medlemsland før den kan tre i kraft.

Sveriges fiskeriminister Peter Kullgren er langt fra fornøyd med årets forhandlinger.

– Nå begynner det å bli svært kjedelig. Vi har hatt problematiske forhandlinger lenge, men det er jo faktisk eksepsjonelt denne gangen, sier han til NTB.

– Anstrengt situasjon

Tidligere denne måneden landet Norge og EU-kommisjonen en avtale om hvordan kvotene i Nordsjøen og Skagerrak skal fordeles til neste år. Avtalen innebærer kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner.

– Norge vil hele tiden ha mer og mer av eget farvann, vil øke sine kvoter, men vil også ha mer av fisket i EUs farvann. Det går jo ikke opp. Det er en anstrengt situasjon, for å si det mildt, sier Kullgren.

– Til sjuende og sist så ender dette med at vi risikerer å ha en forvaltning av fiskebestanden som ikke er bærekraftig, påpeker han.

Ute av sildefisket

I tillegg stenger avtalen svenske fiskere ute fra å fiske sild i norske farvann.

– Nå har vi ingen avtale rundt den atlantoskandiske silden overhodet, noe vi tradisjonelt har hatt, sier Kullgren.

Fra svensk hold vises det til at man har begrenset sildefisket i Østersjøen og Skagerrak etter vitenskapelige råd for å verne bestanden. For svenske sildefiskere blir dermed adgangen til norske farvann enda viktigere.

Men den silden vil altså Norge ha for seg selv, ifølge svenskene.

Kullgren raser også over at norske myndigheter trekker naboskapsavtalen med Sverige inn i forhandlingene. Den gir noen svenske fartøy adgang til å fiske blant annet torsk, sei, hyse og sild i norsk økonomisk sone sør for 62. breddegrad.

– Den har ingen ting med disse forhandlingene å gjøre. Det er en måte å drive forhandlinger på som ikke akkurat bedrer langsiktigheten.

Utvider forbud

Sverige er også misfornøyd med at Norge har utvidet forbudet mot grenseoverskridende fiske i Skagerrak til også å gjelde fartøy under 12 meter.

– Kommer Sverige til å stemme nei til avtalen?

– Nå skal vi jo ha diskusjoner om pakken, og mye kan skje. Det kan komme endringer. Så det er litt tidlig å si, sier Kullgren.

– Men når det er mange meninger, pleier saker å lande omtrent slik kommisjonen har foreslått.

Det er langt fra første gang Norge har havnet i fiskestrid med EU. I juni stilte samtlige EU-land seg bak en særdeles kraftig fiskekritikk av Norge.

NTB