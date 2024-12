Kutter Salma-merkevaren – 100 ansatte rammes

Bremnes Seashore avvikler produksjonen og salget av Salma-laks, melder IntraFish.

– Økonomiske realiteter gjør at vi ikke lenger kan forsvare videre satsing på Salma, sier konsernsjef Linda Litlekalsøy Aase.

Avgjørelsen fører til at mer enn 100 ansatte i konsernet blir rammet.

– Dette er en svært tung beskjed å gi, spesielt nå rett før jul. Vi har sikret enn ryddig og rettferdig prosess i tett samarbeid med tillitsvalgte, sier Aase.

Underskudd

Bremnes Seashores satsing på Salma-laksen har ifølge IntraFish de siste årene gått med underskudd. Ifølge selskapets prognoser vil dette fortsette, og gi tap på titalls millioner årlig.

Årsakene er økte råvarepriser, i tillegg til at selskapet har økte interne og eksterne kostnader etter investering i ny fabrikk.

Avvikling av Salma-produksjonen skal nå frigjøre ressurser som skal styrkes satsingen på andre produkter.

– For å lykkes i fremtiden må vi være godt rustet til å sikre at laksen vi produserer er frisk, vokser godt og holder høy kvalitet. Det krever investeringer i større postsmolt, bedre skjermingsteknologi i sjøen, oppgradert opptaksanlegg og ikke minst flere tiltak for å forbedre biosikkerheten. Slike satsinger er helt nødvendige for å møte fremtiden, påpeker Bremnes Seashore-sjefen.