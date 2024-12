Settefiskselskap tok ut vann ulovlig – får gigantbot fra NVE

– Gjølanger Settefisk har over en lengre periode tatt ut vann ulovlig fra Gjølangervassdraget og Tyssedalsvatnet. Dette er et alvorlig brudd på regelverket og kan ha hatt negative konsekvenser for verdifullt naturmangfold, sier Kristian Markegård, direktør for tilsyn- og beredskapsavdelingen i NVE i en pressemelding.

Selskapets anlegg har drevet produksjon av laksesmolt siden 1974. Boten gjelder et brudd som skjedde i 2021, da selskapet tok ut langt mer vann fra de gjeldende vassdragene enn de har lov til.

– Vi tenker at vi skal lese vedtaket i ro. Så ligger det vel en klage i luften, sier styremedlem Sindre Øverbø til IntraFish.