I en ny analyse fra Danske Bank jekker analytiker Wilhelm Hagen Røe opp sin anbefaling på Mowi-aksjen fra hold til kjøp, basert på redusert prisrealiseringsrisiko inn i 2025. Samtidig hevner han kursmålet fra 210 til 225 kroner, drevet av en høyere verdsettelse basert på økte estimater.

Analysefakta Aksje: Mowi

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Hold)

Kursmål: 225 (210)

Røe tror potensielle tollsatser vil ha en begrenset påvirkning for Mowi, understøttet av valutakurseffekter, lav kanadisk produksjon og muligheten for å ekskludere visse produkter fra ordningen.

For fjerde kvartal estimerer han et operasjonelt driftsresultat på 198 millioner euro, noe som er to prosent under konsensus. Samtidig nedjusteres driftsresultatforventningene for 2024 med 1,4 prosent, mens de økes med henholdsvis 7,4 prosent for 2025 og 5,0 prosent for 2026.

Røe er godt fornøyd med forbedringer i lakselusnivåene og dødeligheten i Skottland, samt høyere snittvekter i nøkkelregioner, noe som bidrar til en lavere kostnadsrisiko.

Tirsdag omsettes aksjen for 197,35 kroner, opp 2,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.