Vil stanse all sjølaksefiske i Finnmark

Rådet har jobbet på oppdrag fra Miljødirektoratet og kommer med anbefalingen i en ny rapport om lakseforvaltning og beskatning for sjølaksefisket.

Det har vært en negativ utvikling for villaksen i flere elver i Troms og Finnmark de senere årene, og situasjonen i Tanaelva har blitt kritisk, heter det i en pressemelding.

– Verken fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden eller Indre Varangerfjord bør åpnes for fiske. Det samme gjelder kystområdene i Finnmark, skriver leder Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Sterkt truet

Tana er blant verdens største laksevassdrag, og er i en synkende utvikling hvor ingen av de 20 vurderte delbestandene hadde noe høstbart overskudd eller nådde sine gytebestandsmål de siste to årene.

Rådet vurderer derfor laksen i Tanavassdraget som sterkt truet, og er svært bekymret for det kritisk lave innsiget i 2024, og mener det er stor risiko for enda lavere innsig i 2025. Flere av bestandene har nå så få hunnfisk at de kan gå tapt om det ikke snart kommer flere laks tilbake.

Det totale antallet laks som kom tilbake til hele Tanavassdraget har blitt redusert fra omtrent 120.000 laks i 2001 og 2002 til bare i overkant av 9000 i 2024. Fisket har vært stengt siden 2021. Laks fra Tanavassdraget fiskes i sjølaksefisket i hele Finnmark, og rådene for Tanavassdraget blir derfor styrende for sjølaksefiske i hele fylket.

Frykter for sjøsamisk kultur

Leder Inge Arne Eriksen i fiskeriorganisasjonen Bivdu er ikke enige i konklusjonene fra rådet. Han frykter at hvis sjølaksefisket blir forbudt, vil en stor del av den sjøsamiske kulturen også forsvinne.

– Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag som skulle tilsi at man skal stenge hele Finnmark for sjølaksefiske, sier han til Nordlys.

Det er Miljødirektoratet som fastsetter de endelige fiskereguleringene for sjølaksefisket i Finnmark.