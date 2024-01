Elon Musk jakter én milliard dollar til sitt kunstig intelligens-selskap xAI, og investorer har nå tegnet seg for 500 millioner dollar, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Selskapet diskuterer ifølge kildene en prising på 15-20 milliarder dollar, men betingelsene kan endre seg i løpet av de kommende ukene. Musk har i et innlegg på X (tidligere Twitter), den sosiale medieplattformen han selv eier, stemplet kildenes opplysninger som «fake news.»

Det indikerte prisingsintervallet tilsvarer uansett 160-210 milliarder norske kroner.

Alternativ til OpenAI

Musk etablerte xAI i fjor som et alternativ til OpenAI, som han også var med å starte opp men senere forlot etter uenighet om hvordan man kunne tjene på teknologien. xAI tilbyr chatboten Grok, som utvikles via bruk av innlegg på X og dermed gir Grok tilgang til mer aktuelle data enn andre chatboter.

Nyhetsbyrået påpeker at investormassen i xAI trolig vil ligne på den i X, etter uttalelsen fra Musk i november om at egenkapitalinvestorer i X vil eie 25 prosent av xAI. Dette betyr ifølge kildene at disse investorene vil bli invitert til å spytte inn minst 25 prosent av det de bidro med i X.

Ellison og Saudi-prins

Blant investorene som støttet Musks oppkjøp av X for 44 milliarder dollar var Larry Ellison, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity Management & Research Co. og Saudi-prinsen Alwaleed bin Talal.

Bloomberg-kildene hevder at Musk ventes å sluttføre betingelsene i løpet av et par uker, og trekker i denne forbindelse frem at enkelte investorer vurderer om de kan få tilgang til datakraft i tillegg til eller istedenfor aksjer. Dette kan være gunstig for porteføljeselskaper i investorers venture-virksomheter, ettersom disse har behov for intensiv databehandling i utviklingen av nye AI-produkter.