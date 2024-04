Russlands invasjon av Ukraina i 2022 intensiverte kappløpet om verdens mest avanserte halvledere, og USAs handelsminister Gina Raimondo hevder iallfall at USA har et solid forsprang på Kina.

– De ligger årevis bak oss, sa hun i et intervju på CBS-programmet «60 Minutes» som ble sendt søndag kveld i USA.

Toner ned

Hun toner dermed ned betydningen av at Huawei i august i fjor lanserte sin Mate 60 Pro 5G-telefon med en 7-nanometers brikke produsert i Kina. Dette ble karakterisert som et betydelig gjennombrudd – gitt at Trump-administrasjonen kuttet Huaweis tilgang til ledende globale halvlederprodusenter tilbake i 2020.

Siden slutten av 2022 har USA og allierte som Nederland og Japan skjerpet eksportrestriksjonene overfor Kina ytterligere, og en høytstående tjenesteperson i USAs handelsdepartement har hevdet overfor CNBC at Huawei-partneren SMIC «potensielt» har brutt amerikansk lov ved å levere avanserte halvledere til den kinesiske telefonprodusenten.

Tidligere i år ble det kjent at USA vurderte å utvide sin såkalte «Entity List», landets offisielle svarteliste, med ytterligere kinesiske selskaper. Selskapene på listen er blokkert fra å kjøpe teknologi fra amerikanske produsenter – med mindre de får en spesialeksportlisens fra det amerikanske handelsdepartementet.

Ble hacket

Den omtalte Huawei-telefonen ble lansert mens Raimondo var på besøk i Kina, og før denne turen meldte Wall Street Journal at Kina-tilknyttede hackere hadde fått tilgang til handelsministerens e-post.

– Jeg har åpenbart deres oppmerksomhet. Men vi vil fortsette å forfølge tiltak for å beskytte vår nasjonale sikkerhet og vårt næringsliv, sa Raimondo i «60 Minutes.»

Beijing har gjentatte ganger fordømt amerikansk politikk, og kritikken har også kommet fra amerikanske halvlederselskaper, eksempelvis Nvidia, som er bekymret for å miste adgang til det kinesiske markedet.

– Mister vi det kinesiske markedet, finnes ingen beredskap. Det finnes intet annet Kina, det finnes bare ett Kina. Det vil påføre amerikanske selskaper enorm skade hvis de ikke kan handle med Beijing, sa den taiwansk-amerikanske Nvidia-sjefen Jensen Huang til Financial Times i mai i fjor.

Chips Act

CNBC har tidligere omtalt hvordan Russland har tilegnet seg vestlig teknologi via Kina.

– Det er helt klart tilfellet at våre eksportrestriksjoner har skadet Russlands krigførende evne, men landet har funnet alternative kilder, fortsatte Raimondo i CBS-intervjuet.

Gjennom Chips Act har det amerikanske handelsdepartementet øremerket 53 milliarder dollar til å bygge opp halvlederindustrien i USA, en pott selskaper som både TSMC, Samsung Electronics og Micron har fått tilgang til. Minister Raimondo har tidligere uttalt at hele potten skal være utbetalt innen årsskiftet.