– Vi har i dag passert 10.000 kunder, og får cirka 600 nye hver måned. Målsetningen er å passere 30.000 i løpet av to år, sier adm. direktør i Homely, Petter Kildal Forseth.

Det norske boligalarmmarkedet preges av to svært dominerende selskaper, Verisure og Sector Alarm. Det ønsker Homely å gjøre noe med, og har i flere år vært svært aktiv på markedsføring i ulike medier.

Selskapet ble etablert i 2017 av Nadir Nalbant, som tidligere hadde hatt stor suksess med å bygge opp mobilselskapene Sense og Hello, som begge ble solgt – henholdsvis til Chess og Ice.

Tredoblet verdi

I den første emisjonen, i desember 2019, gikk Schibsted inn med 12 millioner kroner, noe som priset Homely til 100 millioner. 27. november 2020, dagen etter at Sector Alarm og Verisure fikk en bot fra Konkurransetilsynet på 1,2 milliarder kroner for prissamarbeid, kunne Homely fortelle at det hadde hentet 55 millioner fra investorer, til en prising på 205 millioner etter at pengene hadde kommet inn.

Homely (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 38,7 12,3 Driftsinntekter - 264,3 Resultat før skatt −21,4 −19,8

– Vi gjorde en liten emisjonsrunde ved juletider og hentet inn 20 millioner for å ha mulighet til å kunne gi enda mer gass på caset for å akselerere veksttakten, sier Kildal Forseth.



Denne emisjonen priset selskapet til 305 millioner kroner, altså en tredobling på fire år.

– Vi får mange kundehenvendelser hver dag, og jobber strukturert med å bygge opp salgsavdelingen for å håndtere alle henvendelsene fra nye kunder. Det er måneder vi ikke klarer å ta unna alle henvendelsene, sier han.

Bra trøkk i markedet til tross, selskapet fortsetter å tape store penger. Homely tredoblet omsetningen til 38,7 millioner kroner i 2023, men tapte likevel 21,4 millioner.