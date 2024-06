Comeback for iPhone

Apples iPhone-salg i Kina økte med hele 52 prosent i april, melder Bloomberg og viser til tall fra kinesiske CAICT. Salget ble løftet av en rekke kampanjer hos forhandlerne.

iPhone-salget skyter dermed fart etter en 12 prosents vekst i Kina i mars – og etter større salgsfall de to foregående månedene, ifølge nyhetsbyrået.

Siden årsskiftet har Apple og de kinesiske forhandlerne kuttet prisene, og Bloomberg Intelligence-analytikere tror iPhone-fallet i Kina nå kan nærme seg slutten.

«iPhones krympende markedsandel i Kina kan stabilisere seg snart, ettersom vår seneste undersøkelse viser Apples comeback som kinesiske forbrukeres foretrukne smarttelefonmerke etter å ha blitt passert av Huawei,» heter det fra BI-analytikerne.

De peker blant annet på en såkalt «premiumisering» i Kina, der flere uttrykker vilje til å betale mye for sin neste telefon, men også at forbrukerne går lei av den lange ventetiden for kinesiske Huaweis premiummodeller.

Forøvrig har Reuters regnet seg frem til like Kina-veksttall for Apple, og viser samtidig til CAICT-tall som viser at det totale smarttelefonsalget i Kina økte med 25,5 prosent til 22,7 millioner enheter i april.