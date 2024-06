De mest lovende halvlederaksjene

Halvledere har vært i vinden de siste årene. Tall fra Statista viser at halvlederindustrien genererte totalt 520,1 milliarder dollar i 2023, og at det forventes 613,1 milliarder dollar for 2024. Den gjennomsnittlige årlige vekstraten (CAGR) anslår Statista til 6,3 prosent, noe som betyr at industrien vil generere rundt 736,4 milliarder dollar i 2027.

Investeringsbanken Citi skrev i et notat at halvlederindustrien vil oppleve «banebrytende endringer». «Vi tror halvleder-arkitektur vil utvikle seg i retning av minne- og logikkintegrasjon for AI-databehandling,» skrev en analytiker i investeringsbanken.

CNBC deler Citis seks beste aksjer som kan dra nytte av halvlederindustrien.

Favorittaksjer innen halvledere ifølge Citi Aksje Ticker Oppside (%) ASMPT 522 - HK 26.4 Ibiden 4062 - JP 18.4 Nvidia NVDA 10.3 SK Hynix 000660 - KR 16.8 Samsung Electronics 005930 - KR 34.0 Sony Group 6758 - JP 30.1

Citi-estimater pr. 27. mai 2024, mot FactSet-konsensus.

Nvidia

Selv om det har gått mye spalteplass til Nvidia, er det vanskelig å ignorere «verdens viktigste» aksje. Aksjen har steget rundt 173 prosent det siste året. Bloomberg-data viser at aksjen har 63 kjøpsanbefalinger, syv hold og ingen salgsanbefalinger fra analytikerkorpset.

Citi er «bullish» og skriver at Nvidia vil «representere 90-95 prosent av AI-GPU-markedet i 2024 og 2025.» Analytiker Atif Malik noterer seg at Nvidia vil bli «støttet av et akselerert veikart (roadmap) og en teknologiledelse som går fra bakkenivå til programvarenivå.»

ASMPT

Et litt mindre kjent Hongkong-notert selskap med hovedkontor i Singapore, ASMPT, tidligere kjent som ASM Pacific Technology, er en annen favoritt av Citi. Selskapet spesialiserer seg på å designe og produsere maskiner og verktøy for blant annet halvlederindustrien.