IT-blodbadet fortsetter

Torsdag stupte Salesforce-kursen, etter at programvareselskapet presenterte skuffende kvartalstall og uventet svak guiding for andre kvartal. Fredag var det Dell Technologies' tur. Ved firetiden hadde en femdel av maskinvareprodusentens børsverdi forduftet, tross overraskende gode inntekter og inntjening i første kvartal. Ikke nok med det. Ledelsens omsetningsguiding for den inneværende perioden overrasket positivt, og etterspørselen etter Dells kunstig intelligens-orienterte servere er skyhøy. Investorene frykter imidlertid at det kan ta tid før disse produktene bidrar mye til konsernets bunnlinje.

Utrolig nok gikk det enda verre med MongoDB. Databaseaksjen stupte 25 prosent, hovedsakelig fordi ledelsen jekket ned sine prognoser for dette regnskapsåret. Omsetningsveksten har allerede avtatt i tre kvartaler på rad, og for hele året ventes en økning på relativt beskjedne 12 prosent. I likhet med Dell var både inntektene og inntjeningen i forrige kvartal betydelig bedre enn ventet.

Imidlertid er det fremdeles mulig å tjene raske penger på IT-aksjer. Zscaler, som lager sikkerhetsprogramvare for skybaserte tjenester, var fredag ettermiddag opp med 8 prosent. Igjen oversteg både inntektene og inntjeningen analytikernes nedjusterte forventninger, her med en årlig vekst på henholdsvis 32 og 83 prosent.

For øvrig kom det nye inflasjonsrapporter fra eurosonen og USA. Førstnevnte, som er et foreløpig estimat for mai, viste en årlig konsumprisvekst på 2,6 prosent, mens kjerneversjonen var 2,9 prosent. Begge tallene var opp med 0,2 prosentpoeng fra april og dessuten 0,1 prosentpoeng mer enn ventet.

I USA bykset PCE-indeksen, som måler hva husholdningene faktisk bruker penger på, 2,7 prosent i året frem til utgangen av april. Kjerneinflasjonen lå på 2,8 prosent, og begge tallene var uendret fra mars og lik økonomenes snittestimat.

Statistikken bidro til at eurokursen steg, mens dollaren svekket seg og USAs lange renter falt betydelig. Ingen av delene resulterte imidlertid i store børsbevegelser, hverken på den ene eller andre siden av Atlanterhavet.