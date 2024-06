BJ's Wholesale Club er første på listen, ifølge CNBC. Selv med økt konkurranse innenfor varehandel mener analytiker Robert Ohmes i Bank of America at selskapet lever på alle kanter. Aksjen har steget med 34 prosent i 2024 og handles nå på en kurs på 88,07 dollar per aksje. Ohmes mener man bør utnytte sjansen til å kjøpe dersom aksjen faller.

– Stødig som et fjell, sier analytiker Christopher Nardone om Ralph Lauren.

Aksjen er opp nesten 30 prosent i år og handles nå for 186,88 dollar per aksje. Analytikeren mener det fortsatt er rom for videre oppside etter motehuset rapporterte sterke resultater i sitt siste kvartal ifjor.

Analytiker Wamsi Mohan i Bank of America har øynene fast på Magnificent-7 aksjen Apple. Mohan er positiv til Apples fremtid og ser for seg at neste oppgradering av mobiltelefonen iPhone vil bli banebrytende ved hjelp av AI. Selv om aksjen har vært tilnærmet flat i 2024, opprettholder analytikeren kjøpsanbefalingen. Apple handles for øyeblikket til 192,32 dollar per aksje.

Nextracker er et annet selskap som burde følges med på ifølge Bank of America. Solenergiselskapet leverte nylig sterke kvartalsresultater med en rekordstor ordrereserve på 4 milliarder dollar. Bank of America ser vekstmulighetene til solenergiselskapet og anbefaler dermed kjøp.

Yndlingen Nvidia har hatt en dobling i aksjekursen hittil i år og handles nå for 1095,95 dollar per aksje. Bank of America ser ikke noe grunn AI-festen skal ta slutt og fortsetter å opprettholde sin kjøpsanbefaling på aksjen. Spesifikt anbefaler de å utnytte muligheten til å kjøpe mens det er et fall i kursen.

Bank of Amerika fremhever selskapets sterke markedsposisjon på 80 prosent som hovedgrunnen for kjøpsanbefalingen og ser for seg at AI-markedet vil vokse til nye høyder de kommende årene.