Microsoft med milliardsatsing i Sverige

Den amerikanske teknologigiganten skal også lære opp 250.000 svensker i bruk av den nye teknologien.

– KI kommer til å endre alle bransjer der svenske selskap er verdensledende, sier Microsofts administrerende direktør Brad Smith.

Tidligere i år har Microsoft kunngjort lignende satsinger i Tyskland, Japan og Frankrike. Nå er det Sveriges tur.

– Dette er en historisk investering for Microsoft og den største vi har gjort i Sverige. Den gjenspeiler hvor viktig vi tror at KI kommer til å bli for Sverige, sier Smith.

Serverparker

Microsoft skal nå utvide eksisterende serverparker i Sandviken, Gävle og Staffanstorp og utstyre disse med 20.000 avanserte grafikkprosessorer.

Selskapet lover også å heve kompetansen til 250.000 svensker, noe som skal skje under ledelse av et kunnskapsråd som skal etableres i samarbeid med svenske universitet.

De tre serverparkene som utgjør hjertet i Microsofts KI-struktur, vil sluke enorme mengder energi.

Energikrevende

Microsoft tok i 2020 mål av seg til å bli «karbonnegativ» innen 2030, men det var før KI-revolusjonen som krever enorm datakraft.

Selskapet medgir at utslippene ikke er redusert de siste fire årene, men at de derimot har økt med 30 prosent.

Ifølge Smith planlegger Microsoft nå å investere i fornybar energi i Sverige.

– Dette er et problem som må løses både av oss, som følge av serverparkene våre, og av hele verden, sier han.

(NTB)