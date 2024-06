En teknisk feil på New York Stock Exchange (NYSE), den amerikanske børsen på Wall Street, har ført til at A-aksjene for kjendisinvestor Warren Buffetts Berkshire Hathaway ligger ned nesten 100 prosent, fra godt over 620.000 dollar til bare 185.

Handelen ble umiddelbart stoppet, og det ble også handelen i Barrick Gold og Nuscale Power, som også ser ut til å være påvirket av den tekniske feilen. Det skal være uvisst om flere aksjer er påvirket.

NYSE har ifølge CNBC uttalt at de undersøker problemer knyttet til mekanismene som stopper aksjer når de stiger eller faller kraftig.

Da handelen i Berkshire Hathaway ble stanset, var det gjort mindre enn 4.000 handler i A-aksjen. Handelen fortsatte i B-klasse aksjene, som ligger relativt flatt.

Feilen ser ikke ut til å påvirke verdien av de større indeksene, ifølge CNBC.

6,5 millioner pr. aksje

Grunnen til at A-aksjene til Berkshire Hathaway blir omsatt for over 620.000 dollar, nær 6,5 millioner kroner, er at Buffett aldri har splittet aksjen, med bakgrunn i at han ønsker å tiltrekke seg langsiktige investorer. Ifølge CNBC bruker mange aksjonærer aksjene som en sparekonto.

B-klasse aksjene ble utstedt i 1996 for om lag en trettiendedel av en A-klasse aksje, og er myntet på mindre investorer og småsparere.

Buffett er den største aksjonæren i Berkshire, og eier mer enn 38 prosent av A-klass aksjene.