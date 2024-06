poLight tapte mer

SE DIREKTE: Webcast fra presentasjonen kl. 9.00

Teknologiselskapet poLight fikk en EBITDA på minus 18,8 millioner kroner i første kvartal 2023, mot minus 14 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt endte med et tap på minus 20,5 millioner kroner, mot negative 16 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen var på 1,3 millioner, ned fra 7,1 i fjor.

– Vi har oppnådd flere viktige milepæler i kvartalet, noe som bygger tillit til en positiv utvikling i fremtiden, sier adm. direktør Øyvind Isaksen i poLight.

poLight (Mill.kr) 1.kv./24 1.kv./23 Driftsinntekter 1,3 7,1 EBITDA −18,8 −14 Resultat før skatt −20,5 −16 Resultat etter skatt −20,5 −16



Det Horten-baserte selskapet har utviklet en linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen, som går under navnet TLens, bruker lite strøm og fokuserer raskt.